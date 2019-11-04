Фильм режиссера-дебютанта Алиева "Домой" попал в лонг-лист "Золотого глобуса"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу премии "Золотой глобус".

Фильм "Домой" вошел в список 93 фильмов из 65 стран.

Напомним, ранее драма "Домой" Наримана Алиева вошла в число потенциальных номинантов премии Европейской киноакадемии, известной как "Европейский Оскар".

"Домой" - полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. По сюжету, у крымского татарина Мустафы умирает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Главные роли в фильме сыграли Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Продюсером ленты выступает Владимир Яценко ("Дикое поле").

Мировая премьера картины состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Украинская премьера ленты состоится в рамках международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля, где "Домой" получил Гран-при - "Золотого дюка", который присуждается по результатам зрительского голосования.

Также, ранее Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

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