Гостаможня запускает калькулятор ориентировочной стоимости растаможивания "евроблях", - Нефьодов

Об этом в Facebook сообщил глава органа Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

"Выложили в тестовый доступ калькулятор ориентировочной стоимости и платежей при оформлении автомобилей. Сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного автомобиля за 2018-2019 годы на основе реальной информации о миллионе машин более чем 2300 моделей. Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток, поэтому этот процесс и занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого", - отмечает Нефьодов.

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Также он попросил сообщать об ошибках в комментариях под постом.

Напомним, 12 сентября Рада приняла закон об отсрочке штрафов за нерастаможенные евробляхи. Позже его подписал президент Владимир Зеленский.