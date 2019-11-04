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04.11.19 16:18

В Закон "О государственной тайне" будут внесены изменения, - замминистра экономики Панаиотиди

Это необходимо для того, чтобы классифицировать государственные оборонные закупки и уменьшить количество тайных закупок, ведь в них пока отсутствуют конкурентные процедуры.

В Закон "О государственной тайне" будут внесены изменения, - замминистра экономики Панаиотиди

 Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

"У нас в принципе несколько искаженное отношение к вопросу секретности. Почему, например, не открыть информацию о планах большинства закупок без детализации, объемы и отчеты о выполнении заказов? Мы не говорим о раскрытии информации о научных разработках, например, или о тактико-технических характеристиках образцов ВВТ. Останутся также ограничения в отношении определенных закупок, раскрытие информации о которых, особенно в условиях военной агрессии и ограничений некоторых стран по ВТС с Украиной, может нанести ущерб национальной безопасности Украины. Но все таинственное вызывает вопросы относительно механизмов осуществления общественного контроля за использованием средств налогоплательщиков ", - подчеркнула заместитель министра.

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Будущие изменения, отметила она, будут упираться в важный и необходимый шаг - внесение изменений в Закон Украины "О государственной тайне".
"Нам нужна классификация закупок. И это будет непростой процесс с привлечением и СБУ, и Службы внешней разведки, и МИД. И вот это изменение будет очень важным моментом реформирования процессов", - пояснила Панаиотиди.

 Полный текст интервью читайте здесь

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