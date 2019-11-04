Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы, - Гончарук

"Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время двусторонней встречи, которая состоялась 4 ноября 2019 года, призвал министра иностранных дел Эстонской Республики Урмаса Рейнсалу усилить противодействие "Северному потоку-2", в том числе через скоординированные действия членов-стран ЕС и НАТО", - говорится в сообщении на Урядовом портале, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы", - заявил Алексей Гончарук.

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"В ответ министр иностранных дел Эстонии отметил важность данного вопроса и согласился с необходимостью скоординировать действия для противодействия строительству потока", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны выразили желание продолжить сотрудничество в усилении украинской системы кибербезопасности, внедрении IТ-технологий в развитие инфраструктуры, укреплении государственных институтов.