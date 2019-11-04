Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.11.19 16:59

Замглавы ОП Трофимов представил нового главу Черкасской ОГА Боднара. ФОТО

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов представил местной общине Черкасской области нового председателя областной государственной администрации Романа Боднара.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Указ о назначении Боднара глава государства подписал 4 ноября. 

Замглавы ОП Трофимов представил нового главу Черкасской ОГА Боднара 01

"Ключевые задачи, которые ставит Президент перед главой ОГА, заключаются в преодолении коррупции, окончании реформы децентрализации, привлечении инвестиций в регион. Это те вопросы, которыми измеряется эффективность. Новые вызовы требуют от нас слаженной работы в сжатые сроки", - сказал Трофимов.

Среди основных направлений работы нового главы облгосадминистрации первый замруководителя Офиса Президента назвал вопросы проведения отопительного сезона в г. Смела. В приоритете также должно быть развитие транспортной инфраструктуры, ведь на Черкасщине пересекаются две международные трассы, поэтому область имеет мощный транспортный потенциал.

Также смотрите: Зеленский представил нового главу Тернопольской ОГА Сопеля. ВИДЕО

Замглавы ОП Трофимов представил нового главу Черкасской ОГА Боднара 02

"Осознаю всю ответственность перед обществом Черкасщины и сделаю все возможное, чтобы сплотить активных, образованных, патриотичных людей вокруг высоких целей и ценностей. Все без исключения мои решения, направленные на развитие региона, будут отвечать критериям эффективности, прозрачности и последовательности", - заявил новоназначенный председатель Черкасской ОГА.

Кроме того, указом Президента Украины новым председателем Службы безопасности Украины в Черкасской области назначен Юрий Погасий.

Смотрите: Новым главой Черниговской ОГА назначен политтехнолог Прокопенко. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100