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04.11.19 17:21

Финляндия выделит 600 тыс. евро для разминирования на Донбассе

Во время визита в Украину министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о выделении 600 тыс. евро на разминирование на Донбассе.

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Об этом сообщили в пресс-службе МИД Финляндии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Финляндия участвует в развитии Украины, поддерживая энергоэффективность и школьную реформу. Во время визита министр подтвердил дополнительный вклад в 600 тыс. евро на гуманитарное разминирование. Мины во многих районах остаются проблемой и затрудняют сельское хозяйство и строительство", - говорится в сообщении.

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2 ноября Хаависто побывал в Станице Луганской, где в частности осмотрел временный мост через Северский Донец.

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