На первые реальные шаги "слуг народа" международные инвесторы отреагировали остановкой производства, - экономисты

Очередную волну сокращений и в стране и, как следствие, выезд работников за границу, прогнозируют украинскому бизнесу ведущие экономисты, передает "5 канал".

Такие последствия будут иметь представленные на рассмотрение парламента законопроекты 1209 и 1210. Наиболее чувствительными оказались международные инвесторы. Один из таких, British American Tobacco уже остановил выпуск продукции на заводе в Прилуках.

"Есть декларация создать 1 млн рабочих мест, призывы возвращаться в Украину. А реальные действия власти - наоборот толкают людей в тень и выезжать за пределы Украины дальше", - отметил Павел Розенко, вице-премьер министр Украины (2016-2019 гг.).

По мнению координатора групп "Экономическая модернизация" Павла Себастьянова, указанные законопроекты сильнее всего ударят по самым предпринимателям, ведущим малый и средний бизнес в Украине. Их представители неоднократно называли их "сырыми" и публично выступали за их срочный отзыв.

"Когда нам говорят, что сейчас с какого-то перепугу 50 миллиардов долларов зайдут в Украину, у меня вопрос, во что они зайдут? Если сами предприниматели не выступают за создание этих проектов. А кто их создаст, если не предприниматели?" - заметил Павел Себастьянов, координатор группы "Экономическая модернизация".

"Практика всего мира доказывает: чтобы привлечь иностранных инвесторов - прежде всего нужно обеспечить условия работы для собственного бизнеса. Он будет создавать новые рабочие места. А уже после этого - можно ожидать и притока внешних средств", - резюмировал Себастьянов.