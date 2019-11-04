В ближайшее время Украина получит первую партию канадских снайперских винтовок, - замглавы МИД Боднар

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар после завершения визита в Канаду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", - сказал Боднар.

По его убеждению, "это откроет двери к расширению спектра сотрудничества".

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"Мы также обсудили организацию специального механизма консультаций на уровне министров обороны, которые могли бы предметно говорить о потребностях украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, что возможно обеспечить, а что - нет. Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября" , - отметил дипломат.

Напоминаем, в позапрошлом году Канада внесла Украину в так называемый Контрольный перечень стран, в которых разрешены поставки автоматического оружия, таким образом отменив де-факто оружейное эмбарго.

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