Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука "Украинский выбор", - Чорновол. ФОТО

Об этом она написала в своем блоге, передает Цензор.НЕТ.

"Поинтересовалась адвокатом Зеленского - депутатом "Слуги народа" Качурой Александром Анатольевичем, который угрожает бросить за решетку депутата "ЕС" Софию Федыну. Это по его заявлению на-сто-процентов-свой Рябошапка начал уголовное преследование. Сразу нашла фотодоказательство, что он "медведчуковское" г... Его фото с символикой "Украинского выбора" было на сайте медведчуковской организации. Сейчас фото удалили, но оно осталось в скринах в твиттере. Под фото написано, что Александр Качура - лидер Соломенской организации "Украинский выбор"", - написала Чорновол, опубликовав соответствующие фото и скриншоты.





Она также отметила, что данные о должности Качуры также содержатся в базе реестра предприятий.

"Александр Качура в определенное время даже был руководителем "Украинского выбора". Перед ним был сам Медведчук, после него также сам Медведчук", - отметила бывший нардеп.

Чорновол обратила внимание на то, что Качура возглавлял "Украинский выбор" во время Майдана.

"И это не реванш? Антимайдановец сажает Майдановку ...", - написала она.

Бывший нардеп также обнаружила, что Качура имеет отношение к партии Шария.

"Если смотреть на бизнес-связи Александра Качуры в реестрах предприятий, то легко проследить, что именно он занимался юридическим сопровождением "похода" украинофоба и извращенца Анатолия Шария на выборы в Верховную Раду. Помните, внезапно оказалось, что Партия Шария (созданный проект Портнова для нужд Зеленского) уже три года, как формально существует. Этим занимался лично Александр Качура. Следовательно, это зеленое медведчуковское г ... еще и отец партии Шария", - пишет Чорновол.

"Ну и в конце, - это обычный воришка, который во время войны занимался минимизацией уплаты налогов в государственный бюджет. На верхнем скрине из реестров предприятий видно, что Качура являлся бенефециаром Информационного Агентства "Украинская позиция". А это ссылки постановления суда. Это предприятие - фигурант уголовного дела по отмыванию средств - "незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные", - добавила она.

По ее словам, решения суда датируются 2018 - началом 2019 года.

"В это время Качура активно финансирует избирательную кампанию Зеленского. Сейчас эти уголовные дела закрыты. Так что, на-сто-процентов-свой Рябошапка вообще-то не Федыну должен преследовать, а Качуру", - пишет Чорновол.

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