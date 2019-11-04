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04.11.19 17:43

Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука "Украинский выбор", - Чорновол. ФОТО

Народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол заявила, что депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура во время Майдана возглавлял организацию кума президента РФ Виктора Медведчука "Украинский выбор". По словам Чорновол, Качура также был юристом партии Шария.

Об этом она написала в своем блоге, передает Цензор.НЕТ.

"Поинтересовалась адвокатом Зеленского - депутатом "Слуги народа" Качурой Александром Анатольевичем, который угрожает бросить за решетку депутата "ЕС" Софию Федыну. Это по его заявлению на-сто-процентов-свой Рябошапка начал уголовное преследование. Сразу нашла фотодоказательство, что он "медведчуковское" г... Его фото с символикой "Украинского выбора" было на сайте медведчуковской организации. Сейчас фото удалили, но оно осталось в скринах в твиттере. Под фото написано, что Александр Качура - лидер Соломенской организации "Украинский выбор"", - написала Чорновол, опубликовав соответствующие фото и скриншоты.

Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука Украинский выбор, - Чорновол 01
Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука Украинский выбор, - Чорновол 02

Она также отметила, что данные о должности Качуры также содержатся в базе реестра предприятий.

"Александр Качура в определенное время даже был руководителем "Украинского выбора". Перед ним был сам Медведчук, после него также сам Медведчук", - отметила бывший нардеп.

Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука Украинский выбор, - Чорновол 03

Чорновол обратила внимание на то, что Качура возглавлял "Украинский выбор" во время Майдана.

Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука Украинский выбор, - Чорновол 04

"И это не реванш? Антимайдановец сажает Майдановку ...", - написала она.

Бывший нардеп также обнаружила, что Качура имеет отношение к партии Шария.

"Если смотреть на бизнес-связи Александра Качуры в реестрах предприятий, то легко проследить, что именно он занимался юридическим сопровождением "похода" украинофоба и извращенца Анатолия Шария на выборы в Верховную Раду. Помните, внезапно оказалось, что Партия Шария (созданный проект Портнова для нужд Зеленского) уже три года, как формально существует. Этим занимался лично Александр Качура. Следовательно, это зеленое медведчуковское г ... еще и отец партии Шария", - пишет Чорновол.

Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука Украинский выбор, - Чорновол 05

"Ну и в конце, - это обычный воришка, который во время войны занимался минимизацией уплаты налогов в государственный бюджет. На верхнем скрине из реестров предприятий видно, что Качура являлся бенефециаром Информационного Агентства "Украинская позиция". А это ссылки постановления суда. Это предприятие - фигурант уголовного дела по отмыванию средств - "незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные", - добавила она.

По ее словам, решения суда датируются 2018 - началом 2019 года.

"В это время Качура активно финансирует избирательную кампанию Зеленского. Сейчас эти уголовные дела закрыты. Так что, на-сто-процентов-свой Рябошапка вообще-то не Федыну должен преследовать, а Качуру", - пишет Чорновол.

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