Враг с начала суток 16 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "6 обстрелов наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Севевр":
на окраине Новотошковского - из всего спектра вооружения начиная из стрелкового оружия из минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм;
неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов;
вблизи Хутора Вильного - из СПГ;
в районе Крымского - из крупнокалиберных пулеметов;
дважды у Троицкого - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ.
Во время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского, дети, находившиеся в школе, были эвакуированы в бомбоубежище. Жертв среди гражданского населения нет! После окончания обстрела обучение продолжилось.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восок" противник совершил 10 обстрелов по позициям Объединенных сил:
четыре раза неподалеку Водяного - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
два раза вблизи Марьинки - из РПГ и стрелкового оружия;
у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия;
в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм.
В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.
Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности насыщеной взрывоопасными предметами (по графику продлится до 9 ноября).