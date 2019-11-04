Новым послом Канады в Украине станет Галадза, - МИД

Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел и международной торговли Канады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Лариса Галадза становится послом в Украине. Госпожа Галадза заменяет Романа Ващука", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что Лариса Галадза начала карьеру в Министерстве обороны Канады, после чего сменила ряд должностей в государственной сфере. До назначения послом занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций МИД Канады, куда пришла из Министерства иммиграции, гражданства и беженцев Канады.

Напомним, ранее посольство Канады в Украине был Роман Ващук. В прошлую пятницу он завершил свою пятилетнюю каденцию в Киеве и ушел на пенсию.

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