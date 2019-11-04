Международный суд ООН 8 ноября объявит решение о юрисдикции в деле "Украина против России"

Соответствующий анонс обнародован на сайте Международного Суда ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Применение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации) - вынесение решения Суда в отношении предварительных возражений, поданных Российской Федерацией в пятницу 8 ноября 2019 года в 3 часа дня", - говорится в расписании работы Суда.

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Украинскую делегацию на слушаниях возглавит заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Украина 16 января 2017 подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые к России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивания самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымско-татарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

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