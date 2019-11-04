Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей от МВФ не будет - "WSJ"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам между МВФ и Украиной.

В МВФ сказали Зеленскому, что он должен агрессивно добиваться возвращения выведенных денег, чтобы выполнить свое обещание очистить финансовую систему, подорванное мошенничеством, отмыванием денег и кражами, говорится в материале.

"Среди вызовов, с которыми столкнулся Киев в получении поддержки МВФ - Игорь Коломойский, магнат и поклонник Зеленского, который находится под следствием в США. Коломойский и еще один бизнесмен владели по 45% акций крупнейшего в Украине финансового учреждения, Приватбанка, в его национализации ", - пишет WSJ.

По данным издания, МВФ задерживает последующие транши, пока не убедится, что команда Зеленского усилий, чтобы вернуть около $15 млрд, выведенных из более чем более 100 банков, включая ПриватБанк, за последнее десятилетие.

"Коломойский, один из самых богатых людей Украины, активно поддерживал Зеленского во время его президентской кампании. Коломойский вернулся в Украину из эмиграции в мае после того, как Зеленский выиграл борьбу за президентский пост, и с тех пор публично встречался с президентом. По словам людей, знакомых с переговорами Фонда с Украиной, МВФ пристально следит за их отношениями", - пишет издание.

В свою очередь представители НБУ заявили The Wall Street Journal, что они полны решимости смягчить беспокойство МВФ и вернуть выведенные средства.

"МВФ, однако, скептически относится к истории обещаний. За последние два десятилетия Киев не выполнил ни одного из ряда условий при предоставлении пакетов помощи МВФ, и, согласно отчетам представителей МВФ, в основе этого лежит системная коррупция", - резюмирует издание.

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