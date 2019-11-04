Есть предварительные договоренности с Канадой о включении Украины в программу "trusted traveller", - Боднар

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар по результатам своего визита в Канаду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть предварительные договоренности о работе над включением Украины в программу "trusted traveller". Это позволит при наличии предварительной визы получать новую автоматически. В нашем понимании - это путь к либерализации визовой политики в отношении Украины. Мы будем работать над тем, чтобы полностью соответствовать критериям, попасть в эту программу, а дальше говорить о дальнейшем ослаблении визовых требований", - сказал Боднар.

По его мнению, "может идти речь об отмене оплаты или введении безвиза для носителей дипломатических паспортов".

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"Насколько я понимаю, пока процесс не движется из-за высокого процента отказов украинцам в визах. Это - право консула, мы его не оспариваем, но ведем дискуссию о шагах, которые позволят достичь конечной цели - безвизового режима для украинцев с биометрическими паспортами", - подчеркнул дипломат.

Напоминаем Украина отменила визы для канадцев в 2005 году. О включении Украины в канадскую программу "trusted traveller" было объявлено во время визита Президента Владимира Зеленского в Канаду в июле этого года. Однако канадской стороной детали этой программы по Украине до сих пор обнародованы не были.

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