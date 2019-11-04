Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.11.19 21:39

Мемориальную доску погибшему украинскому воину Сергею Савинову открыли 2 ноября в Николаевской области. ФОТО

2 ноября, в Марьевской общеобразовательной школе I - III ступеней Баштанского районного совета Николаевской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выпускнике школы, погибшем на Донбассе, морском пехотинце младшем сержанте Сергее Савинове.

Мемориальную доску погибшему украинскому воину Сергею Савинову открыли 2 ноября в Николаевской области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Фейсбуке 36-й бригаде морской пехоты.

В информации отмечается: "Военнослужащий выполнял задачи в составе отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины.

30 августа 2019 г. морской пехотинец героически погиб защищая нашу Родину от вооруженной агрессии Российской Федерации.

В торжественном мероприятии приняли участие представители союза участников АТО города Баштанки, волонтеры, учителя и ученики учебного заведения, родственники Сергея, его друзья, военные побратимы, и неравнодушные жители поселка.

Минутой молчания присутствующие почтили память воина-защитника и всех павших в зоне проведения АТО и ООС".

Мемориальную доску погибшему украинскому воину Сергею Савинову открыли 2 ноября в Николаевской области 01
Мемориальную доску погибшему украинскому воину Сергею Савинову открыли 2 ноября в Николаевской области 02
Мемориальную доску погибшему украинскому воину Сергею Савинову открыли 2 ноября в Николаевской области 03

Мемориальную доску погибшему украинскому воину Сергею Савинову открыли 2 ноября в Николаевской области 04

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100