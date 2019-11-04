МИД Украины выразил протест в связи с незаконным визитом депутата Госдумы РФ Журавлева на оккупированную Луганщину

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаем эту поездку, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной "визиты" российских чиновников на временно оккупированные территории Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в МИД.

Также отмечается, что решением СНБО от 2018 года к Журавлеву уже применена ограничительная мера в виде бессрочного запрета въезда на территорию Украины.

Министерство иностранных дел совместно с правоохранительными органами Украины проверяет информацию, не находился ли Журавлев на участке разведения сил и средств в районе н.п. Золотое Луганской области.

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Украинская сторона уже обратилась к России за разъяснениями относительно цели пребывания депутата Госдумы Федерального собрания РФ на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

"МИД Украины призывает российскую сторону прекратить нарушать украинское законодательство и напоминает, что поездки официальных лиц РФ на территорию Украины могут осуществляться с согласия украинской стороны и через открытые пункты пропуска на российско-украинской государственной границе", - говорится в сообщении.

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Напомним, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября посетил бывшие позиции террористов "ЛНР" в районе Золотого Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что поездка депутата Государственной думы в Золотое является нарушением всех норм и вскоре будет официальная реакция украинской стороны.