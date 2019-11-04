Предпринимателям нужно объединяться в ассоциации и постоянно вести работу по своей защите, - Милованов

Об этом рассказал министр экономики Тимофей Милованов в интервью Цензор.НЕТ.

"Представителям ФЛП нужно объединяться в ассоциации и постоянно вести работу по своей защите. Для того, чтобы эти вещи не выскакивали, надо на них реагировать не после того, как они появились, а до того.

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Потому что большие промышленные группы или западные компании системно ведут свою информационную работу. И через западные СМИ, и через украинские СМИ, и через постоянные встречи. Так же должны себя вести и малые предприниматели: собираться в ассоциации, сбрасываться по 10 гривен в месяц, вести лоббистскую работу", - пояснил глава ведомства.

Он также привел пример для подражания: "Ко мне от аграриев ходят постоянно 8 человек – представителей ассоциаций. Что, больше в стране никого нет? Я со всеми уже познакомился за три недели. Месяц назад я никого не знал, а теперь я знаю всех аграриев, как оказалось. Это показывает, что они более профессионально подготовлены к политическому процессу".

В то же время Милованов выразил уверенность, что очень много будет зависеть от внедрения законов.

Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.

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Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.