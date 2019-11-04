Повышение зарплат учителям будет, но не такое, как хотелось бы, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы естественно пытались найти максимальные средства на повышение зарплат учителям. Повышение зарплат естественно будет, но далеко не такое, как нам хотелось бы. Для того, чтобы обеспечить достаточное повышение, то есть настолько высокие зарплаты, насколько заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нужно, чтобы экономика давала больше ресурсов, налогов, и тогда у нас будет больше возможностей", - заявил премьер.

Читайте: Минобразования ищет возможность повышения зарплаты учителям и воспитателям детсадов, - Новосад

Напомним, во время своей предвыборной кампании команда Владимира Зеленского обещала поднять зарплату учителям до $4000.