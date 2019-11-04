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04.11.19 23:36

Йованович заявила, что была шокирована словами Трампа о ней, как о "плохом после"

Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила во время слушаний в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, который ведет расследование в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, что была шокирована словами Трампа о том, что она "плохой посол".

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Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом свидетельствует протокол ее показаний, опубликованный 4 ноября на сайте комитета.

Судя по стенограмме июльского разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, американский лидер говорил украинскому коллеге, что от Йванович "нельзя было ожидать ничего хорошего", а люди, "с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие".

"Я была в шоке. Я была удивлена, что президент Трамп говорил с иностранным коллегой обо мне или любом после в таком тоне", – сказала она.

Йованович отметила, что не знает, что могли означать слова Трампа о том, она "должна пройти все это".

"Я была очень обеспокоена", – добавила экс-посол, отметив, что это чувство ее не покинуло. Дипломат утвердительно ответила, когда конгрессмены спросили, чувствовала ли она, что ей может что-то угрожать.

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