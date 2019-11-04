Сокращение чиновников и внедрение IТ-инструментов, - Гончарук назвал источники бюджетной экономии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы предусматриваем, что в следующем году уменьшим на 10% - а то и больше - количество государственных служащих. Количество функций уменьшится на еще больший процент. Но главную экономию мы предусматриваем благодаря IТ-инструментам: современным базам данных, которые позволят экономить время и иметь более точную информацию", - рассказал премьер.

По его словам, сейчас государство оперирует чрезвычайно неточными данными.

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"Уровень погрешности ужасный. Мы иногда принимаем решения как государство просто вслепую. В следующем году должна появиться единая централизованная база данных. Мы будем видеть, какие социальные категории коррелируют между собой и каким образом, чтобы планировать государственную политику, делать вменяемые нормальные расчеты", - отметил Гончарук.

Он также анонсировал перепись населения, в бюджете на нее уже заложены средства.

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"Мы посмотрели на разную практику в мире, как делается перепись. Мы хотим его сделать максимально за счет онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе. Мы ожидаем, что этот год - инвентаризация и кадровое обновление, а следующий год - подготовка к экономическому скачку. Должна запуститься экономика", - подчеркнул глава Кабмина.