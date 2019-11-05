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05.11.19 07:22

Враг за сутки 20 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 122-мм артиллерию, минометы и вооружение БМП. Потерь нет, - штаб ОС

4 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 10 обстрелов:

- четыре раза неподалеку от Водяного - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза вблизи Марьинки - из РПГ и стрелкового оружия;
- возле Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Старогнатовки - из стрелкового оружия;
- в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 10 вражеских обстрелов:

- на окраине Новотошковского - из всего спектра вооружения, начиная от стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм;
- трижды неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов;
- вблизи Хутора Вильного - из СПГ;
- в районе Крымского - из крупнокалиберных пулеметов;
- дважды возле Троицкого - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ;
- неподалеку от Зализного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новгородского - из автоматических гранатометов.

"Вчера, 4 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

Враг за сутки 20 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 122-мм артиллерию, минометы и вооружение БМП. Потерь нет, - штаб ОС 01

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