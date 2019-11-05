Луценко не нравилось, что посольство призывало его к очищению ГПУ, - Йованович

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на текст показаний в Палате представителей в рамках расследования по процедуре импичмента.

"Думаю, господину Луценко не нравилось, что посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры. Когда он пришел на должность, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства невинных людей на Майдане во время Революции Достоинства и расследование отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые бывший президент и его подручные вывели. Ничего из этого не было выполнено", - отметила Йованович.

По ее словам, американцы стремились поощрить Луценко работать в этом направлении - "а он, на самом деле, на это не обращал внимания".

"Он хотел, чтобы Посольство США организовало встречу с Генеральным прокурором, с директором ФБР и другими. Он заявлял, что у него для них есть важная информация. Как многие знают, существует устоявшийся процесс для подобных вещей. Мы не организовываем встречи первых лиц, на которых руководитель иностранного учреждения может предоставить информацию члену кабинета США, которая может быть правдивой, а может и нет", - подчеркнула дипломат.

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Йованович добавила, что американцы продолжали призывать Луценко встретиться с атташе по юридическим вопросам - ФБР при посольстве.

"Именно поэтому ФБР присутствует за рубежом, чтобы сотрудничать с партнерами в других странах и получать информацию, какой бы она ни была, разрабатывать дела, и другое. Он не хотел делиться этой информацией. Теперь я понимаю, что это была ложная информация в отношении меня", - сообщила Йованович.