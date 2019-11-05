Санкции ЕС против России будут сохранены: в Европе понимают риски, - посол Украины в Эстонии Беца

Об этом Марьяна Беца сообщила украинским журналистам в Таллинне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я уверена, что санкции будут сохранены. Потому что в Европе понимают риски их уменьшения или снятия", - подчеркнула посол.

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По ее словам, все понимают, что Россия является агрессором, и поведение ее абсолютно не изменилось. "Нет выполнения со стороны России "Минских договоренностей", никакого уважения к международному праву", - констатировала дипломат.

В то же время она назвала "печальным случаем" возвращение права голоса российской делегации в ПАСЕ.

"Это действительно печальный случай. Это доказывает, что организация Совета Европы, которая должна стоять на защите ценностей, защите прав человека, к сожалению, поддалась давлению, шантажу со стороны России - и вернула право голоса российской делегации в ПАСЕ", - отметила Беца.

По ее мнению, международные санкции являются самым действенным аргументом против России.

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"Ведь если брать другие алгоритмы, то довольно трудно, когда Россия имеет право вето в Совете Безопасности ООН, когда в ОБСЕ действует правило консенсуса, которое тоже нельзя снять, - трудно привлечь какие-то другие механизмы в рамках международных организаций", - подчеркнула посол Украины в Эстонии.