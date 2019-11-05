Канадская миссия UNIFIER дала возможность качественно обучить около 14 тысяч украинских военнослужащих, - МИД

Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"Программа UNIFIER себя оправдала, она дала возможность качественно обучить около 14 тысяч украинских военнослужащих. Отзывы как от Вооруженных сил Украины, так и от Нацгвардии поступают очень положительные. Поэтому основная наша просьба - продолжить миссию, но она уже выполнена", - сказал Боднар.

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Он добавил, что на этой неделе в Украину с визитом прибудет один из заместителей министра иностранных дел Канады, который "будет посещать участников миссии и предметно говорить о возможных изменениях".

"С нашей стороны могу сказать, что запроса на изменение формата операции не поступало ни от ВСУ, ни Нацгвардии", - отметил дипломат.