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05.11.19 09:25

Запрет на продажу земель иностранцам был согласован с Зеленским, - нардеп от СН Сольский

Запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года при подготовке закона о рынке земли был согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Николай Сольский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года был согласован на встрече с Зеленским.

"Прежде всего, была встреча с президентом. Там это было озвучено и согласовано. Что бы мне ни говорили главы ассоциаций, на этой встрече они эту норму поддержали. Просто сейчас они уже хотят больше, это в человеческой природе, можно понять. Тогда было принято решение отсрочить этот момент до 2024 года", - отметил Сольский.

По его словам, предполагается, что реформа должна быть компромиссной, и "на земле есть место всем".

"За двадцать лет рынок достаточно стабилизировался. Если посмотрите, за последние 7-8 лет на 90% земель хозяйничают те же люди и приблизительно в тех же размерах", - добавил Сольский.

Напомним, ранее прмьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что продажу земли иностранцам отложат до 2024 года.

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