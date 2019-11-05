Нынешний механизм предоставления помощи при рождении детей будет сохранен, - министр Соколовская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

"В СМИ разошлась новость о том, что власти могут отменить выплаты при рождении ребенка для сотен тысяч семей. Соответствующее предположение основывается на одном из пунктов законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", которым Министерство социальной политики отвязывает более 150 выплат прожиточного минимума, чтобы помочь тем, кто действительно нуждается: малообеспеченным семьям и пенсионерам", - говорится в сообщении.

По ее словам, соответствующее предложение было внесено в связи с тем, что сейчас помощь при рождении ребенка выдается всем - независимо от размера доходов семьи.

"Идея была в том, чтобы немного изменить подход и помогать только тем, кто реально нуждается. Впрочем, после консультаций с органами власти и обсуждения с общественностью, принято решение о сохранении нынешнего механизма предоставления помощи при рождении детей", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума, - Соколовская. ИНФОГРАФИКА