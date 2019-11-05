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05.11.19 10:40

Сотрудника СБУ будут судить за сбыт наркотиков, - ГБР

Обвинительный акт в отношении сотрудника регионального органа Службы безопасности Украины, подозреваемого в сбыте наркотического средства - каннабиса, направлен в суд.

Сотрудника СБУ будут судить за сбыт наркотиков, - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Согласно материалам расследования, работник одного из подразделений СБУ, которое дислоцируется в Донецкой области, совместно с гражданским лицом поставляли местным жителям наркотическое средство - каннабис.

Сотруднику СБУ выдвинули обвинение по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических веществ). В случае доказательства вины, ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 31 мая 2019 ГБР при попытке сбыта партии наркотиков задержали сотрудника СБУ.

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