"Рюкзак черного дня": в Минобороны рассказали, как гражданским подготовиться на случай возникновения ЧС. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Армия.Информ.

"Тревожный набор - это обобщенное название базового набора вещей, которые могут понадобиться в любой экстремальной ситуации. Этот набор, как водится, является укомплектованным рюкзаком объемом от 30 литров с минимальным комплектом одежды, предметами гигиены, медикаментами, средствами самообороны, инструментами и пищевыми продуктами. Все вещи в тревожном рюкзаке должны быть новыми, а также не использованными в повседневном быту.

Запомните - тревожный рюкзак предназначен только для максимально быстрой эвакуации из опасной зоны. Опасной зоной считают землетрясение, потоп, пожар, криминогенная ситуация, эпицентр военных действий и тому подобное. Такой рюкзак должен быть в каждой семье", - сказано в сообщении.

Итак, рюкзак.

Прежде всего, следует определиться, куда сложить тревожный набор. Как выше написано, для этой цели лучше использовать рюкзак. Представьте ситуацию, в которой придется идти пешком, а не ехать в автомобиле. Например, на дороге могут быть бесконечные пробки и надо будет продолжать эвакуацию пешим ходом, а здесь - надели рюкзак и пошли дальше.

Стоит отметить и об упаковке рюкзака. Небольшие и экспедиционные рюкзаки целесообразно укладывать не по принципу "тяжелое снизу", а распределять вес равномерно. Хорошо, если в вашем рюкзаке будет нижний отдел - "подвал" или клапан.

Размещайте вещи так, чтобы можно было легко найти то, что понадобится в первую очередь. Большой плюс, если рюкзак содержит накидку от дождя. Если же ее нет - обязательно приобретите. И, конечно, рюкзак должен быть качественным, чтобы не развалился после длительного ношения в тяжелых условиях.

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Список вещей.

А теперь рассмотрим подробнее список необходимых вещей и продуктов, которыми следует наполнить "рюкзак черного дня".

1. Копии важных документов в непромокаемой папке. Заранее сделайте копии паспортов, водительского удостоверения, документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, автомобиль и тому подобное. Документы сложите так, чтобы в случае необходимости их можно было легко достать. Желательно положить в папку фотографии родных и близких.

2. Кредитные карты и наличные деньги. У вас всегда (в любое время) должен быть определенный запас денег.

3. Дубликаты ключей от дома и авто.

4. Карта местности и доведение до сведения всех членов семьи о способе экстренной связи и месте встречи.

5. Устройства связи и доступа к информации. Небольшой радиоприемник, который позволит быть в курсе того, что происходит. К нему - запасные батарейки. Также можно взять недорогой мобильный телефон с зарядным устройством.

6. Фонарик, а лучше несколько, с запасными лампочками.

7. Водонепроницаемые компас и часы.

8. Мультитул - многофункциональный инструмент, в котором спрятаны дополнительные инструменты (нож, шило, пила, отвертка, ножницы и т.д.).

9. Нож и небольшой топорик.

10. Сигнальные средства (свисток, фальшфеер).

11. Несколько пакетов для мусора емкостью 120 л, которые могут заменить тент, если их разрезать.

12. Рулон широкой клейкой ленты.

13. Синтетический шнур, диаметром - 4-5 мм и длиной - 20 м.

14. Блокнот и карандаш.

15. Нити и иглы.

16. Аптечка первой необходимости. Количество лекарств должно быть рассчитано на оказание помощи не только себе, но и близким людям:

- бинты, лейкопластырь, йод, вата, медицинский спирт

- активированный уголь (интоксикация)

- "Парацетамол" (жаропонижающее)

- "Супрастин" (аллергия)

- "Имодиум" (диарея);

- "Фталазол" (кишечная инфекция)

- "Альбуцид" (глазные капли)

- антибиотики в порошках.

Указывайте все принятые лекарства - дозирование и способ применения. Имена и телефоны ваших врачей. Обязательно следите за сроком годности.

19. Одежда: нижнее белье (два комплекта), носки хлопчатобумажные (две пары), запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик, вязаная шапка, варежки, шарф, надежная и удобная обувь.

20. Минипалатка, коврик-пена, спальник.

21. Гигиенические средства: зубная щетка и паста, небольшой кусочек мыла, полотенце (продаются прессованные в супермаркетах), туалетная бумага, несколько упаковок сухих носовых платков и влажных салфеток. Женщинам - средства личной гигиены. Можно также взять бритву и маникюрный набор.

22. Все необходимое для детей.

23. Посуда: котелок, фляга, ложка, чашка (лучше металлическая 0,5 л), раскладной стаканчик.

25. Спички (туристические) и зажигалка.

26. Запас еды на несколько дней. Все, что долго хранится, занимает мало места и можно съесть без приготовления. Питьевая вода на несколько дней, которую нужно периодически обновлять. Высококалорийные сладости и леденцы.

27. Продукты:

- мясные или рыбные консервы;

- галеты;

- супы быстрого приготовления в пакетах

- если останется место - любая крупа, макароны, сухие овощные полуфабрикаты и тому подобное.

Не рекомендуется брать в тревожный рюкзак ценности, ценную ювелирку или коллекционные монеты, семейные реликвии - это лишний вес, который вас замедлит, а также привлечет внимание потенциальных грабителей или мошенников.