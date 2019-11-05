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05.11.19 11:01

Сейчас возбуждены 583 уголовных дела в отношении участников концерна "Укроборонпром", - Абромавичус

В отношении участников концерна "Укроборонпром" на сегодня возбуждено 583 уголовных производства, что значительно усложняет развитие компании.

Сейчас возбуждены 583 уголовных дела в отношении участников концерна "Укроборонпром", - Абромавичус

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформ" рассказал генеральный директор компании Айварас Абромавичус.

"Компанию "Укроборонпром" регулярно упоминают в разного рода уголовных производствах. То есть в обществе эта компания, конечно, ассоциируется со скандальностью, с непрозрачностью, с криминальными нарушениями и др. И, к сожалению, наши враги это тоже регулярно используют против нас, когда мы выступаем соперниками в различных тендерах на иностранных рынках и хотим продать свою продукцию", - отметил Абромавичус.

По его словам, статьи, которые печатаются в Украине, переводятся на испанский, арабский, другие языки, и это существенно усложняет работу спецэкспортеров, отдельных компаний. 

"Сейчас есть 583 уголовных производства в отношении участников концерна. Но, к сожалению, чаще всего упоминается как раз название самого "Укроборонпрома", - добавил Абромавичус.

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