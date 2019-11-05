С начала 2019 года из Киевской области экстрадированы 13 человек, находившихся в международном розыске

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Всего в текущем году было проведено более 40 экстрадиционных проверок по запросам иностранных государств об экстрадиции. На данный момент завершено 16 проверок, материалы по которым направлены в уполномоченные органы Украины для принятия соответствующих решений.

С начала года организовано выполнение 83 обращений иностранных государств об оказании правовой помощи, при том, что за весь прошлый год таких было всего 62. Из них - семь поручений в порядке перенятия пяти уголовных производств для осуществления компетентными органами одного государства расследования с целью привлечения лица к уголовной ответственности за правонарушения, совершенные на территории другого государства.

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