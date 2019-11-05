Проект госбюджета-2020 ко второму чтению будет существенно изменен, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ЭП" заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"За неполные два месяца работы Верховная Рада приняла много важных реформ, которые будут иметь влияние на экономический рост. Это законы о концессиях, о приватизации, о выравнивании правил игры на таможне, о создании уполномоченных экономических операторов, об общем режиме транзита", - рассказала Маркарова.

По мнению министра, вышеуказанные законодательные инициативы будут имплементироваться в течение года, но в среднесрочной перспективе серьезно повлияют на экономический рост.

Маркарова считает, что Международный валютный фонд не "забракует" проект госбюджета из-за озвученных плановых показателей роста ВВП.

"5-7% (роста ВВП. - Ред.) - наша цель... Но бюджет не может рассчитываться целью, он рассчитывается на макропрогнозе... Для бюджета важен весь набор показателей. Это и номинальный ВВП, и инфляция, и потребление, и показатель курса гривни. Мы уже видим, что курс будет крепче", - заявила Маркарова.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год в первом чтении. За него проголосовало 255 депутатов.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что доработанный проект государственного бюджета на 2020 год не предусматривает повышения налогов и содержит сокращение дефицита.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обновленный проект бюджета-2020 внесут в ВР для второго чтения до 3 ноября, - Маркарова