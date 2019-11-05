Визит депутата Госдумы Журавлева на Луганщину - это не какое-то мелочное событие. В 2014 г. он одновременно с российскими военными прибыл в Крым, - Чубаров

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

По словам Чубарова, незаконное пребывание депутата Государственной Думы России Алексея Журавлева на неконтролируемой части суверенной территории Украины не должно восприниматься украинскими политиками как какое-то досадное и мелочное событие.

Чубаров отметил, что ситуация очень схожа с крымскими событиями в феврале-марте 2014 года.

"Среди тех, кто одновременно с российскими военными, как воронье слетелись на крымскую землю, были депутаты Госдумы РФ, в числе которых был и Алексей Журавлев", - сообщил он.



Фото: Чубаров/Facebook

Напомним, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября посетил бывшие позиции террористов "ЛНР" в районе Золотого Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что поездка депутата Государственной думы в Золотое является нарушением всех норм и вскоре будет официальная реакция украинской стороны.

Позже Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным визитом депутата Журавлева в Золотое-5 на оккупированную часть Луганской области.