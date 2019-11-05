2020 год станет для Украины подготовительным к экономическому прыжку, - Гончарук

Об этом 4 ноября в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Мы ожидаем, что... этот год – год инвентаризации и кадрового обновления, а следующий год – это год для Украины подготовки к экономическому прыжку. То есть у нас фактически в следующем году должна запуститься украинская экономика. Должны стремительно появиться рабочие места, новые производства, мы должны забыть, что такое коррупция, мы должны забыть, что такое контрабанда как системное явление, рейдерство и так далее", – сказал он.

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Гончарук подчеркнул, что это сложные задачи, но правительство к ним готово.