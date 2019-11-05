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05.11.19 12:10

Мининфраструктуры уволило руководителя порта "Южный" Яблунивского

Министерство инфраструктуры уволило исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" Анатолия Яблунивского.

Мининфраструктуры уволило руководителя порта "Южный" Яблунивского

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

"4 ноября 2019 года приказом Министерства инфраструктуры уволен с должности исполняющего обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Южный" Яблунивский Анатолий Николаевич", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, Яблунивский уволен согласно пункту 2 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины (окончание срока контракта, - ред.).

Приказ подписан министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

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