После того, как моряков вырвали из российской тюрьмы, их таскают на допросы в Украине, - адвокат Головань

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге на "УП" сообщил адвокат Игорь Головань.

"Следователи ГБР в полном согласии с ФСБ расследуют мифическое "превышение власти и служебных полномочий" украинскими военнослужащими с явной целью ослабить позиции Украины на международной арене, в частности в Международном трибунале по морскому праву. Директор ГБР Роман Труба, отрицая эти очевидные факты, цинично и нагло лжет", - отметил Головань.

По словам адвоката, заявление директора ГБР Романа Трубы о том, что бюро не расследует действия моряков, а расследует лишь действия по управлению морскими судами в Керченском проливе - ложь.

Следователь третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Сергеева А.С. в своем ходатайстве о назначении экспертизы задает вопрос: "Были ли допущены нарушения военнослужащими, которые выполняли боевую задачу, Руководством ВМС ВСУ при выполнении документов боевого управления указанные в пункте 3.2 данного ходатайства?"

"Не стоит и объяснять, что военнослужащие, которые выполняли боевую задачу - это украинские моряки", - отметил адвокат.

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"Так называемая "военная экспертиза" предназначалась с целым рядом грубых нарушений закона. Во-первых, почти все поставленные А.С.Сергеевой вопросы касаются реализации нормативно-правовых актов, то есть - вопросам права. А согласно статье 242 УПК Украины проведение экспертизы для выяснения вопросов права не допускается", - рассказал адвокат.

По словам Голованя, дело моряков ГБР начало в интересах государства-агрессора по заявлению Портнова.

Адвокат обращает внимание на факт, что "следователь Сергеева, а за ней судьи Печерского суда города Киева Матийчук и Волк, видят признаки государственной измены в принятии руководством государства мероприятий по защите национальных интересов!".

Напомним, 13 сентября ГБР начало допрашивать 24-х украинских моряков по делу об их захвате Россией возле Керченского пролива.

Экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.

Освободить их удалось только 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле "35 на 35", при этом уголовные дела в их отношении в России закрыты не были.

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