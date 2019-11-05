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05.11.19 12:38

Госбюджет-2020: Кабмин рассчитывает получить от приватизации 12 млрд грн

Проект госбюджета-2020, подготовленный Кабинетом министров ко второму чтению, предусматривает 6 млрд грн доходов от "большой" приватизации и столько же от "малой".

приватизация

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Драйвером нашего развития будут и малая, и большая приватизация... Мы рассчитываем также, что парламент поддержит законопроект о легализации азартных игр", - пояснил Гончарук в Киеве, представляя документ в правительстве во вторник.

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"Мы будем передавать предприятия, которые являются неэффективными, эффективным собственникам, чтобы они на базе этих объектов создавали рабочие места и создавали жизнеспособные предприятия", - сказал он, пишет УНИАН.

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