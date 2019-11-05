Налоговые новации в Украине дадут приток рабочей силы соседним странам, - социологи

О зарубежном опыте в создании рабочих мест и поддержке внутреннего производства для этого, заговорили украинские социологи, передает 5 канал. Доказывают: громкие лозунги власти о приходе иностранных инвесторов, которые вложат 50 миллиардов долларов инвестиций, ничем не подтверждены. Новые законодательные инициативы, зарегистрированные в парламенте, наоборот будут иметь обратный эффект.

Если мы хотим экономического роста, то должно быть увеличение полномочий для предпринимателей. И только потом привлекаются иностранные инвестиции. Самый яркий пример - Южная Корея, где 60% - это внутренние инвестиции, где люди вкладывают свои собственные средства и лишь 30% - это внешние инвесторы. Так должно быть и в Украине, по-другому не бывает, - отметила Ольга Пищулина, ведущий эксперт социальных программ центра Разумкова.

Социологи предупреждают, что законодательные инициативы "слуг народа" уже имеют обратный эффект. Факт свертывания производства международных инвесторов зафиксирован на востоке и севере Украины. В случае продолжения таких тенденций - "не за горами" и закрытие ряда других производств и очередная миграционная волна.

Они работают на развитие экономики России, Польши, Чехии и Германии. Эти страны пока делают все, чтобы привлечь иностранную рабочую силу. Когда речь идет о европейском опыте, то ни одно государство, которое поднимало свою экономику, не делало ставку только на внутренние трудовые ресурсы, - резюмировала Пищулина.

Напомним, сейчас в парламенте еще находятся два спорные законопроекта, которые могут существенно увеличить налоговую нагрузку на крупный бизнес. Речь идет о проектах 1209 и 1210. Бизнес-среда неоднократно выступала против таких новаций.