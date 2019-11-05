Информация о приостановке сотрудничества с МВФ - манипуляция и слухи, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве.

"Я каждый день встречаю в СМИ манипуляторные истории, как будто кто-то заморозил программу. Это не отвечает действительности. У нас рабочий процесс", - сказал премьер.

При этом он напомнил, что процесс по взысканию средств с бывших собственников Приватбанка продолжается.

"Слухи, что программа заморожена – слухи, которым не надо верить", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, ранее издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники, близкие к переговорам между МВФ и Украиной сообщило, что Международный валютный фонд отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что президент Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенных из украинских банков, в том числе "ПриватБанка".

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