Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.11.19 12:53

В проекте Госбюджета-2020 по просьбе нардепов предусмотрены 2 млрд грн на субвенции на социально-экономическое развитие, - Гончарук

Кабинет министров Украины предусмотрел в подготовленном ко второму чтению проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" субвенцию на социально-экономическое развитие в размере 2 млрд грн.

В проекте Госбюджета-2020 по просьбе нардепов предусмотрены 2 млрд грн на субвенции на социально-экономическое развитие, - Гончарук

"В том бюджете, который мы подавали в сентябре, этой статьи не было. Этот инструмент не очень эффективный. Более эффективный – ГФРР (Государственный фонд регионального развития. - Ред.). Депутаты считают иначе... Мы согласились, что этот инструмент останется, но он будет значительно меньше", - пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно проекту госбюджета на следующий год, Государственный фонд регионального развития должен получить 7,5 млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госбюджет-2020: Кабмин рассчитывает получить от приватизации 12 млрд грн

"И мы как правительство будем следить, чтобы ни по тому, ни по другому инструменту не было коррупционной составляющей", - подчеркнул он.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100