Проект госбюджета-2020 предусматривает более 2 млрд на местные выборы, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр Маркарова заявила во время презентации проекта госбюджета во вторник в Киеве.

"2 млрд 154 млн грн - это сумма, которая заложена на местные выборы. По расчетам, которые были до первого чтения и подтверждены ко второму чтению, этой суммы хватит для того, чтобы обеспечить все выборы, запланированные на следующий год", - рассказала министр.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия назначили на 22 декабря 2019 года первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах.

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