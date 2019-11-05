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05.11.19 14:16

Прокурор Черновицкой области Соболь уволился после критики Гончарука

Главный прокурор Черновицкой области Олег Соболь написал заявление на увольнение с должности и органов прокуратуры через неделю после визита и критики премьер-министра Алексея Гончарука.

Прокурор Черновицкой области Соболь уволился после критики Гончарука

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Олег Соболь написал заявление по собственному желанию о его увольнении с должности прокурора Черновицкой области и органов прокуратуры Украины. В пятницу, 01.11.2019, был его последний рабочий день", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас обязанности прокурора области исполняет первый заместитель прокурора Черновицкой области Игорь Мустеца.

Мустеца в органах прокуратуры работает с ноября 2002 года. С сентября 2016 занимает пост первого заместителя прокурора Черновицкой области.

Как сообщалось, во время поездки в Черновцы премьер-министр Гончарук сообщил, что будет рекомендовать генпрокурору Украины Руслану Рябошапке уволить главного прокурора Буковины из-за низкой эффективности борьбы с контрабандой.

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