Госбюджет-2020 является бюджетом проедания, зависимым от МВФ: нет ни 40% роста ВВП, ни 1 млн рабочих мест, ни $50 млрд инвестиций, которые обещали, - нардеп от "Голоса" Клименко

Об этом говорится в заявлении партии "Голос", передает Цензор.НЕТ.

"Без сотрудничества с МВФ уже весной 2020 года Украину может ожидать дефолт, значительная девальвация гривни и падение экономики. Мы уже видим низкую способность монобольшинства принимать болезненные структурные реформы, которые являются необходимым и обязательным условием для роста экономики и благосостояния украинцев. Это ярко видно на примере позиции по Приватбанку, реформе государственных закупок, рынка земли, реформы СБУ, распределения средств на дороги" , - отмечает народный депутат Украины от партии "Голос" Юлия Клименко.

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В "Голосе" заявили, что Украине необходимы глубокие и масштабные структурные реформы во всех сферах. При отсутствии реформ страна и дальше будет вынуждена обращаться за помощью к кредиторам, чтобы хотя бы выполнить запланированный Госбюджет-2020.

"Программа МВФ - это вынужденная мера, временный бандаж, который не лечит. Президентское монобольшинство получило огромный кредит доверия от украинцев и имело уникальный шанс разорвать круг бедности, вывести страну на новый уровень, а украинскую экономику - к росту. Но это время они потратили на законодательный спам, лоббирование собственных интересов, внутренние интриги и удовлетворение личных амбиций, которые побеждают над государственной позицией. Законопроекты от других партий, которые могли бы повлиять на бюджет, не были даже поставлены на повестку дня" , - отметила Юлия Клименко.

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