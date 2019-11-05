ГПУ отказалась от требований арестовать Гостиный двор: теперь его можно вернуть в государственную собственность, - Игорь Луценко

Об этом заявил экс-нардеп Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Телеграфирую из киевского апелляционного суда. Генпрокуратура отказалась в судебном заседании от намерения арестовать Гостиный двор. Теперь государство сможет передать его в Киев, или распорядиться им иным образом, чтобы начать восстановление здания. Спасибо всем, мы это сделали вместе!)" - рассказал Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За задержания активистов у Гостиного двора в 2013 году руководителям столичного "Беркута" сообщено о подозрении, они объявлены в розыск, - ГПУ

Гостиный двор называют торговым центром Киева. Это торговый комплекс на Контрактовой площади, построен в 1809 году вместо старого двора (60-ые годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский). Комплекс был основательно перестроен в 1980-е.

Напомним, в сентябре 2012 года Киевсовет передал ПАО "Укрреставрация" земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4 в Подольском районе столицы в аренду на пять лет для реконструкции здания под торгово-офисный центр с благоустройством и гостевой стоянкой.

Против реконструкции Гостиного двора несколько лет протестовали активисты. В июле 2014 года Киевсовет расторг соглашение с ПАО "Укрреставрация" об аренде земли, на которой расположен Гостиный двор, и попросил Кабмин передать его в коммунальную собственность.

Верховный суд 8 мая поддержал позицию прокуратуры Киева и регионального отделения Фонда госимущества и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству вернули Гостиный двор на Контрактовой площади. Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд вернул в собственность Фонда государственного имущества памятник архитектуры столицы "Гостиный двор". Суд расторг договор об аренде Гостиного двора между Фондом госимущества и компанией "Укрреставрация". Соответствующее решение приняли 28 февраля.