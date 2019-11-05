Нардеп от "СН" Качура подает в суд на Чорновол за ее блог о связях нардепа с Медведчуком и Шарием

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Я готовлю иск, и там будут приложены документы, которые опровергают все написанное ею", - сказал депутат.

На вопрос, работал ли он с "Украинским выбором", Качура ответил, что действительно в начале 2012 в студенческие годы как руководитель "Объединённой молодежи" принимал участие в совместной акции борьби со СПИДом по раздаче презервативов для студентов Киевских вузов.

"Но не надо мне "льстить", и говорить, что я был в общественной организации вместо Виктора Медведчука. Можно посмотреть в реестре, что руководитель этой организации никогда не менялся", - заявил депутат.

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"Что касается моей якобы причасности к партии Шария, то я к нему никакого отношения не имею. Но смотрю его блог. Я знаю Анатолия Жилу. Мы работали на заре юридической карьеры в Укрюрцентре, много лет назад, он создал партию "Объеднана Украина", а потом задолго до переименования в "Партию Шария" вышел из неё. Я здесь при чем?" - спросил депутат.

По третьему пункту об уклонении от налогов Качура ответил, что действительно владел информагентством "Українська позиція", и даже создал сайт, но потом продал фирму новому собственнику за несколько месяцев до инцидента. Те оформили его на тот же адрес, что и другие предприятия, и когда по одному из них проводили проверки, то в список попало и информагентство.

"Но, насколько я знаю, у него даже не открыты счета, какой перевод средств со счетов в наличку, как пишет Чорновол", - спросил Качура. Он заверил, что готов предоставить все документы, которые подтвердят неправдивость слов Чорновол.

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