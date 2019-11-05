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05.11.19 15:55

Глава Днепропетровского облсовета Прыгунов подал в отставку

Глава Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов заявил, что уходит с поста, но останется в местной политике.

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Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в последние полгода происходит попытка подстроится под всеукраинскую политическую картину.

"Последние шесть месяцев в облсовете происходит попытка подстроиться под всеукраинскую политическую картину при поддержке "папередникив". Хотя получить недоверие от "Партии регионов" считаю положительную оценку своей деятельности - значит, мы все делали верно! Не хочу ставить коллег по демократической коалиции перед выбором... Итак, мандат от демократической коалиции перестал быть актуальным. В данной ситуации считаю целесообразным сложить свои полномочия и уйти с должности главы областного совета", - сообщил он.

Также он отметил, что политическая картина в Украине в последнее время кардинально изменилась.

"Четыре года назад, мы объединились в демократическую коалицию, чтобы устранить "Партию регионов" от управления процессами в области. И это нам удалось. Но сегодня многие партии, фракции, которые представлены в областном совете, не получили поддержки жителей области. Поэтому логичным было бы провести внеочередные выборы областного совета, но мы сейчас не имеем соответствующего инструментария", - добавил Прыгунов.

Чиновник заверил, что останется в местной политике.

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