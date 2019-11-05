Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: 193 прокурора не прошли первый этап аттестации, - ГПУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Отмечается, что к первому этапу, который состоял из анонимного тестирования на знания и умения в применении закона, были допущены 1083 прокурора.

"Успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 795 с 988 человек (все данные по состоянию на 5.11.2019). Они будут допущены ко второму этапу аттестации - тестированию на общие способности и навыки", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.

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