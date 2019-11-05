До 10% недовыработанной "зеленой" энергии в следующем году будут заложены в цену электроэнергии для потребителя, - руководитель "Укрэнерго" Ковальчук

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы было понятно, что ограничения этих ВЭС (вэтроэлектростанций. - Ред.) - вынужденный шаг, надо объяснить, что все предложения участников балансирующего рынка были исчерпаны, а разница между торговым и физическим графиками генерации составляла около 1620 МВт. То есть, поставщики заявили на покупку больше энергии, чем фактически поставили потребителям. ... При этом было отключено в резерв (или перенесено пуск на дневное время) семь энергоблоков на ТЭС. Также диспетчерам пришлось разгрузить более чем на 500 МВт относительно коммерческого графику ТЭЦ и ТЭС, которые оставались в работе", - рассказал Ковальчук.

Также он отметил, что слишком мягкая ответственность за плохое прогнозирование объемов поставки - большая проблема, которую тоже надо решать.

Отмечается, что тариф Ботиевской ВЭС, которую в первый раз ограничили на 16 минут на 100 МВт, а второй - на более получаса на 200 МВт, составляет 312.04 коп / кВт-ч. В Орловской и Приморской - 280,84 коп / кВт-ч.

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"Именно по такому тарифу нам придется компенсировать ВЭС стоимость недовыработанной ими электроэнергии, и эти расходы, разумеется, будут финально заложены в цену электроэнергии для потребителя. Это пока небольшие суммы, но по нашим расчетам до 10% энергии ВИЭ в следующем году попадают в подобные балансовые ограничения" - сообщил Ковальчук.

По его словам, "Укрэнерго" уже давно и неоднократно поднимало вопрос о том, что в Украине нет высокоточной системы прогнозирования ВЭС и СЭС, нет высокоманевренных балансирующих мощностей, соответствующих стремительному росту доли чистой энергии.

"До сих пор никак не регулируются объемы строительства новых ВИЭ, задерживается старт аукционов и тому подобное. Кроме большого значениея зеленого тарифа наши ВИЭ также до сих пор не несут никакой финансовой ответственности за небалансы, которые создаются в энергосистеме, в отличие от всех остальных участников рынка (в том числе на стороне потребителей)", - подытожил Ковальчук.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что сегодня ночью произошло впервые за всю историю Украины ограничение генерации ветроэлектростанций.

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