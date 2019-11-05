Инспектору полиции Приходько сообщили о подозрении в убийстве по неосторожности 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ.

По словам Трубы, участниками тех трагических событий было трое взрослых, двое из которых - правоохранители, инспектор и полицейский. Четвертый - несовершеннолетний, 16-летний сын полицейского. 31 мая с 13:00 до 15:45 все находились во дворе полицейского, употребляли спиртные напитки, рассказал директор ГБР. По его словам, все договорились о выстрелах из огнестрельного оружия по заранее заготовленных мишенях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Брифинг Трубы по результатам расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлявова: "Оружие так и не нашли". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Оружие и пули принадлежали одному из правоохранителей, сказал Труба, каждый из них знал, что "местность простреливается".

"В 15:36 инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась на траектории между двумя домами. Пуля пролетела на 52 метра, попала в верхушку камня, осуществила рикошет, пролетела еще 33 м и попала в голову мальчика", - сказал Труба.

По его словам, в то время, когда мужчины стреляли по мишеням, возле двора кроме Кирилла находилось еще трое детей.

"Сегодня инспектору полиции объявили подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности", - сказал Труба журналистам во вторник в Киеве.

Отметим, среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, который занимал должность инспектора полиции, является Иван Приходько.

По словам Трубы, инспектор полиции стрелял по мишени, которая находилась перед лесопосадкой. Он не видел домов за ней и детей, но осознавал, что стреляет из огнестрельного оружия и нарушает закон. Он осознавал, что могли пострадать люди.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил подготовить доклад по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова и пожарам в лагере "Виктория" и гостиннице "Токио Стар"

"Кроме этого, всем четырем участникам, которые ... имеют статус подозреваемых, объявлены окончательные подозрения в следующих преступлениях: грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц с использованием огнестрельного оружия. Также в хранении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения", - отметил директор ГБР.

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.