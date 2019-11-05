Пятерым топ-чиновникам Минобороны объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов на сумму 100 млн грн, - Труба. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ об этом брифинге заявил директор ГБР Роман Труба.

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"Сегодня начато оглашение подозрений и объявлено о подозрении пятерым чиновникам Минобороны Украины. Именно эти чиновники являются ответственными за прием и контроль качества вещевого имущества во время его закупки, а также во время его изготовлени", - рассказал Труба.

Отмечается, что по предварительному сговору эти лица осуществили закупку некачественного вещевого имущества для ВСУ по завышенным ценам.

"Речь идет о бронежилетах первого-четвертого класса защиты, которые простреливаются…Подозрения объявлены генерал-майору, начальнику главного управления ВСУ, а также четырем высоким должностным лицам главного управления ВСУ - это заместители управлений и начальник отдела", - сказал он.

В ходе следствия выяснилось, что бронежилеты не отвечают техническим требованиям.

"Пластины не обработаны, защитные пакеты не сшитые, над частью партии не было лабораторных исследований", - отметил Труба.

Отмечается, что руководство Минобороны знало, что при намокании все бронежилеты пробиваются насквозь.

"Чиновник ... вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля 2019 по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов" Корсар МЗс- 1-4 "в количестве 11 000 на общую сумму около 100 млн грн", - рассказал Труба.

По словам директора ГБР, более 70% бронежилетов простреливаются оружием от которого они должны защищать, 79 из 110.

Напомним, 26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .

Минобороны опровергло информацию ГБР о закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам и настаивало на создании "наблюдательного совета" в составе общественных деятелей, депутатов, волонтеров и представителей СМИ.

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