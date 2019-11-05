Нефедов может назначить начальником таможни "мажора" на "Бентли" Щуцкого, которого отказался назначать Москаль

Об этом пишет страница в Facebook "Митники", передает Цензор.НЕТ.

"Как-то тихо и незаметно проходит мимо сообщества новость о том, что и. о. начальника Сумской таможни ГФС Александр Щуцкий будет назначен на ту же должность в Черноморской таможни ГТС, которая объединит в себе Херсонскую и Николаевскую. Оно и не удивительно, что господин Щуцкий попал в "шорт-лист" с 16 руководителей, которые должны зарегистрировать юридические лица новых региональных подразделений. Он беспрекословно знает, как подать себя - сеть изобилует его фотографиями, которые просто созданы, чтобы рекламировать дорогие элегантные пиджаки и ценные часы. В его глазах - упорство и доброжелательность, в его позе - уверенность и расслабленность, в его декларации - все записано на жену, кроме гаража и прицепа для катера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2016 году председатель Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль отказывался брать на должность руководителя областной таможни Шуцкого, который за 4 месяца работы в ГФС стал начальником таможенного поста "Луцк" и уже тогда владел "Бентли" и еще несколькими машинами.

Отметим, в 2016 году Москаль так прокомментировал возможное назначение на должность руководителя Закарпатской таможни Александра Шуцкого: "Шуцкий начал работать в ГФС 4 месяца назад. За это время он стал руководителем ТП "Луцк". По образованию он дизайнер, а по призванию - "мажор". Шуцкий известный на Волыни своим элитным автопарком, в котором "Бентли", "Мерседес", "БМВ" и "Ауди", а еще катер и дорогая недвижимость. Я не буду спокойно наблюдать за тем, как этого "мажора" будут назначать руководителем Закарпатской таможней".

"Делая скидку на сложный 2016, можем себе представить, что господин Москаль просто хотел поставить на эту должность какого-то другого человека, своего. Но посмотрите на это немного смазанное фото, коллеги: разве не видите расслабленности и уверенности в позе этого красавца, доброжелательности в его глазах и "Бентли" под его ягодицами? Ни на что не намекаем, но интересно будет посмотреть на результативность работы таможен в Николаеве и Херсоне под руководством господина Щуцкого, пока не будут проведены конкурсы на постоянных начальников. А то, помнится, Макс Нефедов не хочет брать на работу людей с машинами по несколько миллионов гривен", - пишет паблик в соцсети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гостаможня запускает калькулятор ориентировочной стоимости растаможивания "евроблях", - Нефьодов